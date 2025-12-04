Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Weinfest des Lions-Clubs Markneukirchen ist einer der Innenstadt-Höhepunkte.
Das Weinfest des Lions-Clubs Markneukirchen ist einer der Innenstadt-Höhepunkte.
Oberes Vogtland
Stadtentwickler: Großes Lob für Markneukirchner
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Musikstadt ist das Interesse der Einwohner an der Zukunft ihres Heimatortes besonders groß, freuen sich Fachleute. Spürbar war das auch zur ausgebuchten Bürgerwerkstatt in der Musikhalle.

Alles egal oder wird schon irgendwie – mit dieser Durchwurschtel-Einstellung haben die Markneukirchnerinnen und Markneukirchner nichts am Hut, wenn es um die Zukunft ihrer Stadt geht. Das war schon bei einer Bürgerumfrage im Sommer so, als auf verschiedenen Kanälen gefragte wurde, welche Schwerpunkte die Einwohner für die Stadtzukunft sehen,...
