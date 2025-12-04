Stadtentwickler: Großes Lob für Markneukirchner

In der Musikstadt ist das Interesse der Einwohner an der Zukunft ihres Heimatortes besonders groß, freuen sich Fachleute. Spürbar war das auch zur ausgebuchten Bürgerwerkstatt in der Musikhalle.

Alles egal oder wird schon irgendwie – mit dieser Durchwurschtel-Einstellung haben die Markneukirchnerinnen und Markneukirchner nichts am Hut, wenn es um die Zukunft ihrer Stadt geht. Das war schon bei einer Bürgerumfrage im Sommer so, als auf verschiedenen Kanälen gefragte wurde, welche Schwerpunkte die Einwohner für die Stadtzukunft sehen,...