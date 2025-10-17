Straße belastet: Jetzt spricht das Hofgut Eichigt

Oberes Vogtland
Der Landwirtschaftsbetrieb ist ein bedeutender Nutzer der Lauterbacher Straße zwischen Hohem Kreuz und Schönbrunn. Belastung, Zustand und Sicherheit der Straße bewegen vor allem die Schönbrunner.
In der Debatte um die stark durch Schwerlastverkehr in Mitleidenschaft gezogene Lauterbacher Straße zwischen Hohem Kreuz und Schönbrunn hat sich auf „Freie Presse“-Anfrage das Hofgut Eichigt zu Wort gemeldet. Die Fahrzeuge des ökologischen Landwirtschaftsbetriebs sind ein wichtiger Nutzer der Straße. „Uns ist bewusst, dass unsere...
