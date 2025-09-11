Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Schönberg bei Bad Brambach wird zur Straßenlicht-Umstellung investiert.
In Schönberg bei Bad Brambach wird zur Straßenlicht-Umstellung investiert. Bild: Symbolfoto: Hendrik Jattke/Archiv
In Schönberg bei Bad Brambach wird zur Straßenlicht-Umstellung investiert.
In Schönberg bei Bad Brambach wird zur Straßenlicht-Umstellung investiert. Bild: Symbolfoto: Hendrik Jattke/Archiv
Oberes Vogtland
Straßenlicht in Schönberg: Investition jetzt, Bau später
Redakteur
Von Ronny Hager
Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Bad Brambach gibt eine fünfstellige Summe aus, obwohl der Austausch der Beleuchtung noch nicht ansteht. Warum man sich so entschieden hat.

Die Gemeinde Bad Brambach baut für eine spätere Investition im Ortsteil Schönberg vor. Der Gemeinderat entschied, knapp 10.500 Euro brutto für das Mitverlegen von Straßenbeleuchtungskabeln an der Straße Windberg auszugeben. Grund: Mitnetz Strom, Verteilnetzbetreiber des Versorgers Envia M, lässt hier für sein neues Mittelspannungsnetz mit...
