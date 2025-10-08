Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
André Schlott (vordere Reihe. ganz rechts im Bild) scheidet aus dem Gemeinderat aus.
André Schlott (vordere Reihe. ganz rechts im Bild) scheidet aus dem Gemeinderat aus. Bild: C. Schubert/Archiv
André Schlott (vordere Reihe. ganz rechts im Bild) scheidet aus dem Gemeinderat aus.
André Schlott (vordere Reihe. ganz rechts im Bild) scheidet aus dem Gemeinderat aus. Bild: C. Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Stühlerücken im Gemeinderat Bösenbrunn
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der bisherige Abgeordnete André Schlott (Action Bürger Schönbrunn) wohnt nicht mehr in der Gemeinde. Daher muss er aus dem Parlament ausscheiden.

Im Gemeinderat Bösenbrunn gibt einen Wechsel: André Schlott, voriges Jahr mit dem zweitbesten Ergebnis der Wählervereinigung Action Bürger Schönbrunn in das Gremium gewählt, beendet seine ehrenamtliche Tätigkeit. Er verlegt seinen Hauptwohnsitz in einer andere Gemeinde. Damit verliert er die Wählbarkeit in Bösenbrunn und muss aus dem Rat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
4 min.
Bürgerhaus-Gebühr für Private verdreifacht: Protest aus Schönbrunn
Die private Vermietung des Bürgerhauses Schönbrunn soll künftig 100 statt bisher 35 Euro kosten. Dagegen gibt es im Ort Widerstand und eine Unterschriftenaktion.
Die Nutzung soll künftig 100 statt bisher 35 Euro kosten. Der Beschluss ist im November geplant. Der Bürgermeister will daran festhalten - gibt aber den Einwohnern in einem zentralen Punkt recht.
Ronny Hager
05.10.2025
1 min.
Bösenbrunn: Rat vergibt Arbeiten zur Ritterguts-Sanierung
Im Rittergut Bösenbrunn (im Foto der Saal im ersten Stock) gehen die Arbeiten weiter.
Der zweite Bauabschnitt am denkmalgeschützten Bau startet. Dabei werden auch zurückgestellte Arbeiten erledigt.
Ronny Hager
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel