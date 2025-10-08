Stühlerücken im Gemeinderat Bösenbrunn

Oberes Vogtland
Der bisherige Abgeordnete André Schlott (Action Bürger Schönbrunn) wohnt nicht mehr in der Gemeinde. Daher muss er aus dem Parlament ausscheiden.
Im Gemeinderat Bösenbrunn gibt einen Wechsel: André Schlott, voriges Jahr mit dem zweitbesten Ergebnis der Wählervereinigung Action Bürger Schönbrunn in das Gremium gewählt, beendet seine ehrenamtliche Tätigkeit. Er verlegt seinen Hauptwohnsitz in einer andere Gemeinde. Damit verliert er die Wählbarkeit in Bösenbrunn und muss aus dem Rat...
