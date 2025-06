Stumme Sirenen bei Großbrand: Welche Probleme der Vogtlandkreis einräumt

„Auf Herz und Nieren“ werden Sirenen nächste Woche geprüft, nachdem sie bei der Brandkatastrophe an der Haagmühle nahe Wiedersberg am 21. Juni nicht heulten. Die Polizei äußerst sich ebenso zum Brand.

Der Vogtlandkreis zieht Konsequenzen aus dem Versagen von Sirenen beim Großbrand der Haagmühle am 21. Juni. Die Sirenen in Wiedersberg und Triebel hatten nicht ausgelöst, Kameraden wurden nur per Piepser alarmiert. „In Abstimmung mit Leitstelle und Rettungszweckverband Südwestsachsen werden die Sirenen und das Funknetz in der kommenden Woche...