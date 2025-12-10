Südlichstes Dorf Sachsens will Zusammenarbeit mit Nachbarort in Tschechien ausbauen

Beim Turmwintertag auf dem Kapellenberg wurden am Sonntag Kontakte geknüpft - am Ende eines für den Betreiberverein des Turmes sehr erfolgreichen Jahres.

In der Adventszeit treffen sich viele mehr als sonst im Jahr - eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und Pläne zu hegen. So erging es am zweiten Advent Heike Sauer, Ortsvorsteherin von Schönberg und Vorsitzende des Turmwächter-Vereins. Unter den vielen Besuchern beim 4. Turmwintertag auf dem Kapellenberg war Petr Schaller,...