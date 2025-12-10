MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stoßen an auf mehr Zusammenarbeit: Petr Schaller und Heike Sauer vor dem Kapellenbergturm.
Stoßen an auf mehr Zusammenarbeit: Petr Schaller und Heike Sauer vor dem Kapellenbergturm. Bild: Ronny Hager
Stoßen an auf mehr Zusammenarbeit: Petr Schaller und Heike Sauer vor dem Kapellenbergturm.
Stoßen an auf mehr Zusammenarbeit: Petr Schaller und Heike Sauer vor dem Kapellenbergturm. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Südlichstes Dorf Sachsens will Zusammenarbeit mit Nachbarort in Tschechien ausbauen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Turmwintertag auf dem Kapellenberg wurden am Sonntag Kontakte geknüpft - am Ende eines für den Betreiberverein des Turmes sehr erfolgreichen Jahres.

In der Adventszeit treffen sich viele mehr als sonst im Jahr - eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und Pläne zu hegen. So erging es am zweiten Advent Heike Sauer, Ortsvorsteherin von Schönberg und Vorsitzende des Turmwächter-Vereins. Unter den vielen Besuchern beim 4. Turmwintertag auf dem Kapellenberg war Petr Schaller,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
30.06.2025
1 min.
Aufgemöbelt: Neue Sitzgruppe und Bänke für Kapellenberg
Am Aussichtsturm auf dem höchsten Berg des Elstergebirges wird der Besuch gemütlicher. Die ehrenamtlichen Turmwächter wurden für ihren Einsatz geehrt.
Ronny Hager
29.10.2025
1 min.
Aussichtsturm Kapellenberg beendet die Saison
Am Aussichtsturm Kapellenberg bei Schönberg endet am Reformationstag die Saison.
Am 31. Oktober ist letztmals in diesem Jahr regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In den Winterschlaf geht der Turm deshalb aber nicht.
Ronny Hager
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
Mehr Artikel