Tolle Aussichten für Wanderer: Hier locken Bergläufe auf die Höhen des Oberen Vogtlands

Oberes Vogtland
Anspruchsvolle Rundwanderwege über die Höhen der Region werden im Vogtland als Bergläufe ausgewiesen. Acht dieser Touren hat der Tourismusverband gelistet. An einer wird derzeit konkret gearbeitet.
Es sind Wanderungen auf die schönsten Höhen des Oberen Vogtlands: Als Bergläufe werden in der Region derzeit Rundtouren erarbeitet und beschildert, die Naturliebhabern die schönsten Ecken des Oberlandes als Tagestouren servieren. Insgesamt acht Bergläufe listet der Tourismusverband Vogtland auf seiner Homepage bereits auf. Darunter befindet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.