Top-Personalien werden entschieden

Oelsnitz.

Für zwei städtische Top-Personalien sollen in Oelsnitz zeitnah Entscheidungen fallen. Demnach will der Stadtrat über den neuen Geschäftsführer der Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft (Oewog) am 7. Juni befinden. Für die Stelle des Wirtschaftsförderers beginnen in Kürze Vorstellungsgespräche, wie OB Mario Horn (CDU) auf Nachfrage von Björn Fläschendräger (FOB) informierte. Ein Dutzend Bewerbungen sei eingegangen. (tb)