Tragischer Verkehrsunfall im Vogtland: Simson-Fahrer verunglückt tödlich

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf.

Ein 21-jähriger Mopedfahrer ist bei einem tragischen Verkehrsunfall am Mittwochabend im Vogtland ums Leben gekommen. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagvormittag informiert. Der Unfall ereignete sich im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf. Der 21-Jährige fuhr mit einer Simson die Zaulsdorfer Straße von Raasdorf kommend in Richtung...