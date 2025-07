Trotz des Ärgers mit dem Kartoffelkäfer: Bauern im Vogtland bieten erste Frühkartoffeln an

Die vogtländischen Kartoffelbauern haben der Käferplage getrotzt und bieten nun Frühkartoffeln an. Ob in Tirschendorf, Reuth oder Rotschau - die frühen Kartoffeln sind vorwiegend festkochende Sorten.

Im Vogtland hat die Frühkartoffel-Ernte begonnen. An der Tankstelle in Reuth kann man die nahrhaften Knollen bereits erntefrisch kaufen. Die Sorte, die auch im Regionalwaren-Laden in Plauen oder im Getränkemarkt in Straßberg angeboten wird, heißt Solist. „Das ist eine festkochende Kartoffel“, sagt Erzeuger Robert Sammer. Die gleichnamige...