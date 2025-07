TV-Star Martin Semmelrogge schwärmt von Dreharbeiten in Oelsnitzer Drogeriemuseum: „Klasse, fast wie eine richtige Kulisse in Hollywood“

Der bekannte Schauspieler steht im Vogtland für den Film „Maske auf, Genossen“ vor der Kamera. Gedreht wurde am Donnerstag auch im Drogeriemuseum Oelsnitz. Dort war Semmelrogge baff.

Mit einem weißen Kittel, dicker Brille und einem verschmitzten Lächeln: So zeigte sich am Donnerstag TV-Star und Filmschauspieler Martin Semmelrogge vor der Kamera in Oelsnitz. Im Drogeriemuseum der Löwen-Apotheke von Michael Schilbach wurden Szenen mit ihm in seiner Rolle des kauzigen Apothekers Herr Glück gedreht.