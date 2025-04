Überraschung bei Entscheidung über Parkgebühren in Bad Elster

Über das Parkkonzept des Staatsbades hat der Stadtrat von Bad Elster am Mittwoch entschieden. Es gibt mehrere kleine Veränderungen - und einen Beschluss zum Parkplatz an der Hagerstraße.

Die Parkplätze in der Innenstadt sind rar. Bad Elsters Stadträte halten deshalb am Parkkonzept weitestgehend fest. Die großen Parkplätze außerhalb des Stadtzentrums können weiter kostenfrei genutzt werden. Auf diese Weise will man die Autos von Langzeitparkern von der Ortsmitte fern halten. Im Zentrum ermöglicht die Stadt mittels...