Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tino Friedel, Jessica Schlegel und Tobias Thoß (v. li.) vom Verein freuen sich über die Pläne.
Tino Friedel, Jessica Schlegel und Tobias Thoß (v. li.) vom Verein freuen sich über die Pläne. Bild: E. Sommer
Tino Friedel, Jessica Schlegel und Tobias Thoß (v. li.) vom Verein freuen sich über die Pläne.
Tino Friedel, Jessica Schlegel und Tobias Thoß (v. li.) vom Verein freuen sich über die Pläne. Bild: E. Sommer
Oberes Vogtland
Umbau der früheren Eisbahn in Klingenthal: Es wird konkret
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gelände in Brunndöbra wird zum Mehrgenerationentreff umgestaltet. Der Stadtrat hat dafür den Weg freigemacht.

Applaus in einem Stadtrat gibt es selten. Vorige Woche in Klingenthal war es jedoch der Fall. Grund: Der Stadtrat hatte den Beschluss zur Umgestaltung des früheren Eisbahngeländes in Brunndöbra zum Mehrgenerationentreff gefasst. Mitglieder des Vereins Gröndner Körbe waren zur Sitzung mit dabei. Der Verein hatte mit einer „Meckerbox“ Ideen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
01.09.2025
3 min.
Nach Bürgerideen in der „Meckerbox“: Jetzt wird in Klingenthal gebaut
Tino Friedel (links), Jessica Schlegel und Tobias Thoß vom Verein Gröndner Körbe.
Im Klingenthaler Ortsteil Brunndöbra wurde die Gröndner Körbe gefeiert. Bei der Eröffnung wurde bekannt gegeben, wie das Areal des ehemaligen Eisstadions gestaltet werden soll - unter Jubel und Tränen der Rührung.
Eckhard Sommer
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
28.09.2025
1 min.
Bürgerstiftung für Klingenthal kommt: Sie gehören dem Stiftungsrat an
Vogtländer, die etwas vererben, können das mit dem Modell der Bürgerstiftung direkt für Zwecke in ihrer Heimatstadt einsetzen
Der Stadtrat Klingenthal hat die Gründung einer Bürgerstiftung unter dem Dach der Stiftung der Sparkasse Vogtland beschlossen. Wer dem Stiftungsrat angehört.
Tino Beyer
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel