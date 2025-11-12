Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?

Moped-Diebe haben am Dienstag in Klingenthal ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde eine schwarzfarbene Simson S 51 gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 627 PIT war in einem Garagenkomplex an der Keplerstraße abgestellt. Die Täter brachen am Dienstag zwischen 12 und 15 Uhr eine Garage auf und nahmen...
