Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51

Moped-Diebe haben am Dienstag in Klingenthal ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde eine schwarzfarbene Simson S 51 gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 627 PIT war in einem Garagenkomplex an der Keplerstraße abgestellt. Die Täter brachen am Dienstag zwischen 12 und 15 Uhr eine Garage auf und nahmen...