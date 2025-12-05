Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.
Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.
Oberes Vogtland
Unfall auf B 92 im Vogtland: Opel landet im Seitengraben
Redakteur
Von Sabine Schott
Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straße war deshalb gesperrt. Warum die Fahrerin von der Straße abkam.

Eine Opel-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der B 92 im Oberen Vogtland von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto in einem Seitengraben gelandet. Wie eine Mitarbeiterin des Polizeilagezentrums jetzt auf Nachfrage mitteilte, habe sich der Unfall gegen 17 Uhr nahe des Bad Brambacher Ortsteils Schönberg ereignet, am Abzweig Bärenteich....
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
1 min.
Glätte: 20-Jährige fährt im Plauener Umland mit Ford gegen Baum
Bei Glatteis gilt es, die Geschwindigkeit anzupassen.
Ein hoher Sachschaden ist bei einem Unfall in Theuma entstanden. Was genau war geschehen?
Sabine Schott
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
15:55 Uhr
2 min.
Schwerer Verkehrsunfall in Großschirma: Opel-Fahrerin stirbt nach Kollision mit Lkw
Am Mittwochvormittag ist es auf der Bundesstraße 101 in Großschirma zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine 87-jährige Autofahrerin verstarb.
Tragisches Unglück auf der B 101: Ein Audi und ein Opel kollidierten. Eine Fahrerin starb trotz Reanimation.
Roland Halkasch
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel