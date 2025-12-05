Unfall auf B 92 im Vogtland: Opel landet im Seitengraben

Oberes Vogtland
Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straße war deshalb gesperrt. Warum die Fahrerin von der Straße abkam.
Eine Opel-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der B 92 im Oberen Vogtland von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto in einem Seitengraben gelandet. Wie eine Mitarbeiterin des Polizeilagezentrums jetzt auf Nachfrage mitteilte, habe sich der Unfall gegen 17 Uhr nahe des Bad Brambacher Ortsteils Schönberg ereignet, am Abzweig Bärenteich....
