Unfall mit Pferdekutsche im Oberen Vogtland

Oberes Vogtland
Am Dienstagnachmittag war kurz vor Erlbach ein Auto auf die Kutsche aufgefahren. Das löste eine Kettenreaktion aus.
Einen schweren Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche hat es am Dienstagnachmittag auf der Erlbacher Straße zwischen Markneukirchen und Erlbach gegeben. Unfallverursacher war laut Polizei ein 87-jähriger Pkw-Fahrer. Der Rentner wollte gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto offenbar kurz vor dem Ortseingang Erlbach die Kutsche überholen, als er...
