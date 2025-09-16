Unfallflucht im Vogtland: Jugendlicher Simson-Fahrer stürzt – Lkw fährt weiter

Unfallflucht bei Markneukirchen: Ein 16-Jähriger stürzte mit seiner Simson, weil ihm ein Lkw auf der engen Straße entgegenkam. Die Polizei ermittelt.

Markneukirchen.

Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht beschäftigt die Polizei. Wie Sprecherin Karolin Hemp mitteilt, war am Montagnachmittag um 16.05 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Simson-Moped auf der Kreisstraße 7843 von Markneukirchen in Richtung Bad Brambach unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm ein Lkw entgegen – offenbar so weit auf seiner Spur, dass der Jugendliche ausweichen musste. Dabei geriet er an den Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. Der Lkw-Fahrer fuhr jedoch weiter. An der Simson entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Laut Aussage des 16-Jährigen sei auf dem Fahrerhaus des Sattelzugs ein gelber Streifen zu sehen. Die Plauener Polizei bittet um Zeugenhinweise und ist dazu unter Ruf 03741 140 erreichbar. (nütz)