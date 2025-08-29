Urlaub im Funkloch: Gästehaus im Vogtland wirbt mit digitaler Abstinenz

Oberes Vogtland
Im Vogtland gibt es immer noch Täler ohne Mobilfunkempfang. Im Gästehaus „Zum guten Hirten“ in Wohlbach stellen die Betreiber den vermeintlichen Mangel jetzt als Vorteil heraus.
Weiße Flecken auf einer schwarzen Hose mag niemand. Weiße Flecken auf der Haut sind ein Alarmsignal, können auf eine Autoimmunerkrankung hinweisen. Selbst der Kreistag des Vogtlandkreises hat sich vor Jahren die Bekämpfung weißer Flecken zur Aufgabe gemacht. Gemeint sind dabei natürlich nicht die auf Haut oder Hose, sondern die im...
