Urlaubs-Idee in traumhafter Nacht führt zu neuer Veranstaltung im Vogtland

Ein Konzert unter freiem Himmel lockte am Sonntagnachmittag in Bad Brambach Dutzende Besucher an.

„Die besten Ideen habe ich nachts", gesteht die Ortsvorsteherin von Schönberg Heike Sauer. Wie diese nach einem Österreich-Urlaub, wo sie eine Straßenmusik erlebte und zwischen zwei Träumen meinte, dass es so etwas auch in Bad Brambach geben muss. Zusammen mit Kerstin Dobritzsch vom Eiscafé Grenzland und Sängerin Anja Kunis organisierte...