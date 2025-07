Urlaubszeit: Stadtrat im Vogtland will zur Not zu dritt tagen

In der Ferienzeit machen einige Kommunalparlamente in der Region Sommerpause - auch in der Sorge, nicht beschlussfähig zu sein. Bad Elster geht für eine Sondersitzung am Mittwoch einen anderen Weg.

Ein Stadtrat im Vogtland, der Beschlüsse trifft, selbst wenn nur drei stimmberechtigte Mitglieder dabei sind? Das ist ausdrücklich erlaubt. Bad Elster (14 Abgeordnete plus Bürgermeister) macht sich eine Regelung in Paragraf 39 von Sachsens Gemeindeordnung zu Nutze. Für den 16. Juli, 19 Uhr, hat Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige... Ein Stadtrat im Vogtland, der Beschlüsse trifft, selbst wenn nur drei stimmberechtigte Mitglieder dabei sind? Das ist ausdrücklich erlaubt. Bad Elster (14 Abgeordnete plus Bürgermeister) macht sich eine Regelung in Paragraf 39 von Sachsens Gemeindeordnung zu Nutze. Für den 16. Juli, 19 Uhr, hat Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige...