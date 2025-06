Viel zu teuer: Ufermauer-Bau in Erlbach wird verschoben

Eine Ufermauer in Erlbach wird später saniert. Die Angebote für die Arbeiten am Schwarzbach überschritten das Budget erheblich.

In Erlbach wird die kaputte Ufermauer am Schwarzbach dieses Jahr nicht saniert. Es soll stattdessen nächstes Jahr einen neuen Anlauf geben. Grund: Die Angebote für die Arbeiten in Höhe des Hauses An der Schule 25 sprengen das Budget der Stadt Markneukirchen. Veranschlagt war der Bau mit 42.000 Euro. Zwei Angebote gab es. Eines lag 22.000 Euro...