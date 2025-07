Vogtländische Bäche versiegen: Tiere in Lebensgefahr

Die Flussperlmuschel, deren Wiederansiedlung unter anderem im Triebelbach betrieben wird, reagiert sehr empfindlich auf niedrige Wasserstände. Ein Fernwarnsystem soll helfen, bevor es zu spät ist.

Die Vogtländer machen sich Sorgen, ob die Flussperlmuscheln in den Bächen der Region die anhaltende Trockenheit überleben. Denn vielerorts ist der Wasserspiegel so stark gesunken, dass einzelne Abschnitte bereits trockenliegen. Beim Triebelbach ist das zum Beispiel im obersten Abschnitt zwischen der Quelle am Bubenstock und dem Ortseingang...