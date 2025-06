Vogtland: Mehr als 100 Bürger erhalten eine neue Anschrift

Letzter Beschluss zum Dauerbrenner-Thema Straßenumbenennung in der Gemeinde Bösenbrunn: Die Hauptstraße in Bösenbrunn wird zur Bergstraße.

Neue Postanschrift für mehr als 100 Bürger in der Gemeinde Bösenbrunn: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass aus der bisherigen Hauptstraße in Bösenbrunn die Bergstraße wird. Die Änderung tritt zum 1. Dezember 2025 in Kraft. Damit soll den betroffenen Anliegern möglich sein, die Änderung bei Versicherungen, Krankenkassen oder...