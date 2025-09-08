Von Giora Feidmann bis Revolverheld: Sieben Tipps für die Festspiele in Bad Elster

Vor 25 Jahren waren sie ein Schnellschuss, längst sind sie ein Flaggschiff im Kulturangebot: Sieben Gründe für einen Besuch bei den Chursächsischen Festspielen, die am 12. September starten.

Auch ein Platzhirsch muss sich nicht ins Getümmel stürzen, wenn es sich besonders drängt: Die Chursächsischen Festspiele in Bad Elster gehen zu ihrer 25. Auflage später als gewohnt an den Start. Auftakt ist am 12. September. „Die Sternquell-Wiesn ist ein Grund, dass wir eine Woche später anfangen", sagt Chursachsen-Chef Florian Merz.