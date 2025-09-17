Von Max Giesinger bis Schiller: Diese Stars kommen nächstes Jahr ins Naturtheater Bad Elster

Oberes Vogtland
Nach der Saison ist vor der Saison: 28 Rock, Pop- oder Ensemble-Konzerte sowie Familienveranstaltungen stehen für 2026 im Naturtheater Bad Elster auf dem Programm. Eine Veranstaltung ist bereits ausverkauft.
Nach der sehr erfolgreichen Sommersaison im Naturtheater Bad Elster und einer Rekordbesucherzahl von 32.000 Gästen richtet sich nun mit Spannung der Blick auf das kommende Jahr. Die Chursächsische Veranstaltungs GmbH hat für den Sommer 2026 bereits ein großes Eventpaket geschnürt. Bisher stehen 28 Veranstaltungen auf dem Plan.
