Die Stadtspitze im Adorfer Rathaus ist mit der finanziellen Entwicklung in diesem Jahr zufrieden.
Die Stadtspitze im Adorfer Rathaus ist mit der finanziellen Entwicklung in diesem Jahr zufrieden.
Oberes Vogtland
Vorsicht zahlt sich aus: Adorf nimmt viel mehr ein
Redakteur
Von Ronny Hager
Das Plus summiert sich in der Zwischenbilanz auf gut 200.000 Euro. Die Mehrausgaben halten sich in Grenzen. Noch kommt die Stadt ohne den längst genehmigten neuen Kredit aus.

Kein Anlass zur Panik: Diese Zwischenbilanz lässt sich zur aktuellen Finanzsituation der Stadt Adorf ziehen. Gegenüber dem Plan steht im Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben ein Plus von 208.000 Euro. Das steht im vorgestellten Bericht zum Haushalt. Vor allem zahlt sich die vorsichtige Planung bei der Gewerbesteuer aus. Sie liegt für das...
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
27.08.2025
4 min.
Ende des Dornröschenschlafs: Gaststätte im Vogtland vor Wiedereröffnung
Gastronom Horst-Jürgen Engel aus Bad Elster will künftig den „Rathskeller“ in Adorf betreiben. Geplant ist der Start zum 1. Oktober.
Neustart für die Gaststätte „Rathskeller“ im Adorfer Rathaus: Gastronom Horst-Jürgen Engel als Betreiber und die Stadt Adorf sind sich einig. Für den 1. Oktober ist die Eröffnung geplant. Was bis dahin geschehen muss.
Ronny Hager
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
18.07.2025
4 min.
Adorf setzt auf eigenes Haus für Krippenkinder
Die städtische Kindertagesstätte Zwergenvilla am Remtengrüner Weg in Adorf.
Bei den Bauplänen an der Kita Zwergenvilla hat Mariechen Bang (CDU) eine neue Variante ins Spiel gebracht: Statt Neubau eines Hauses Krippenkinder in der Villa unterbringen. Damit stand sie allein da.
Ronny Hager
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel