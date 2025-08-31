Vorsicht zahlt sich aus: Adorf nimmt viel mehr ein

Das Plus summiert sich in der Zwischenbilanz auf gut 200.000 Euro. Die Mehrausgaben halten sich in Grenzen. Noch kommt die Stadt ohne den längst genehmigten neuen Kredit aus.

Kein Anlass zur Panik: Diese Zwischenbilanz lässt sich zur aktuellen Finanzsituation der Stadt Adorf ziehen. Gegenüber dem Plan steht im Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben ein Plus von 208.000 Euro. Das steht im vorgestellten Bericht zum Haushalt. Vor allem zahlt sich die vorsichtige Planung bei der Gewerbesteuer aus. Sie liegt für das...