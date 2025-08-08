Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Heiko Spranger ist seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister von Mühlental.
Heiko Spranger ist seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister von Mühlental.
Oberes Vogtland
Wahl in Mühlental: Bürgermeister kündigt Erklärung an
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im kommenden Jahr endet die siebenjährige Amtszeit von Heiko Spranger. Wann er sich äußern will, ob er erneut für das Ehrenamt kandidiert.

In Mühlental steht die Wahl des Bürgermeisters bevor. Geplanter Wahltag ist der 22. Februar 2026, ein möglicher zweiter Wahlgang wäre am 22. März. Tritt Amtsinhaber Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) wieder an? Der Marieneyer kündigt an, sich dazu zu erklären - aber nicht vor der anstehenden Sitzung des Marieneyer Gemeinderates....
