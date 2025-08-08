Wahl in Mühlental: Bürgermeister kündigt Erklärung an

Oberes Vogtland
Im kommenden Jahr endet die siebenjährige Amtszeit von Heiko Spranger. Wann er sich äußern will, ob er erneut für das Ehrenamt kandidiert.
In Mühlental steht die Wahl des Bürgermeisters bevor. Geplanter Wahltag ist der 22. Februar 2026, ein möglicher zweiter Wahlgang wäre am 22. März. Tritt Amtsinhaber Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) wieder an? Der Marieneyer kündigt an, sich dazu zu erklären - aber nicht vor der anstehenden Sitzung des Marieneyer Gemeinderates....
