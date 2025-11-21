Wahl in Mühlental: Die Frist startet

Am 22. Februar wird in der Landgemeinde ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Bis wann Wahlvorschläge eingereicht werden können.

Zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters von Mühlental am 22. Februar 2026 können ab sofort Wahlvorschläge eingereicht werden. Dazu läuft bis Donnerstag, 18. Dezember, 18 Uhr die Frist. Vorschläge müssen schriftlich bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Mühlental (Adresse: Stadtverwaltung Schöneck, Sonnenwirbel... Zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters von Mühlental am 22. Februar 2026 können ab sofort Wahlvorschläge eingereicht werden. Dazu läuft bis Donnerstag, 18. Dezember, 18 Uhr die Frist. Vorschläge müssen schriftlich bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Mühlental (Adresse: Stadtverwaltung Schöneck, Sonnenwirbel...