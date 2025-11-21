Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer sitzt künftig als Bürgermeister im Bürgerhaus Marieney? Am 22. Februar ist Wahl.
Wer sitzt künftig als Bürgermeister im Bürgerhaus Marieney? Am 22. Februar ist Wahl. Bild: E. Sommer/Archiv
Wer sitzt künftig als Bürgermeister im Bürgerhaus Marieney? Am 22. Februar ist Wahl.
Wer sitzt künftig als Bürgermeister im Bürgerhaus Marieney? Am 22. Februar ist Wahl. Bild: E. Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Wahl in Mühlental: Die Frist startet
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 22. Februar wird in der Landgemeinde ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Bis wann Wahlvorschläge eingereicht werden können.

Zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters von Mühlental am 22. Februar 2026 können ab sofort Wahlvorschläge eingereicht werden. Dazu läuft bis Donnerstag, 18. Dezember, 18 Uhr die Frist. Vorschläge müssen schriftlich bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Mühlental (Adresse: Stadtverwaltung Schöneck, Sonnenwirbel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
07.11.2025
1 min.
OB-Wahl in Oelsnitz: Vorschläge können jetzt eingereicht werden
Wer regiert künftig im Oelsnitzer Rathaus? Darüber entscheiden die Wähler am 22. März.
Die Frist vor der Wahl am 22. März hat begonnen. Bis wann Wahlvorschläge unterbreitet werden können.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
19.08.2025
4 min.
Noch lange nicht fertig: Mühlentals Bürgermeister tritt wieder an
Seit 2019 ist Heiko Spranger Bürgermeister der Gemeinde Mühlental. Er kandidiert erneut.
Heiko Spranger (55) strebt eine zweite Amtszeit als ehrenamtliches Gemeinde-Oberhaupt an. Wo der Marieneyer für die kommende Zeit Handlungsbedarf sieht, wen er lobt - und was sein oberstes Ziel ist.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
13:32 Uhr
4 min.
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Antje Flath
Mehr Artikel