Warum eine Leichenhalle im Vogtland für Schmunzeln sorgt

Seit vielen Jahren bemüht sich Erlbach um eine Sanierung des Abschiedsorts auf dem Friedhof. Jetzt hat sich eine Möglichkeit dafür eröffnet.

Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) wittert hämische Kommentare. Der Grund? Die Stadt lässt die Leichenhalle im Ortsteil Erlbach sanieren. Sie kann dafür Geld aus einem Förderprogramm einsetzen, das Vitale Dorfkerne heißt. Ein Schmunzeln darüber sei okay, aber Schmähungen wären fehl am Platz –- so sieht es das...