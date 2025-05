Warum eine Tourist-Information im Vogtland lange zu bleibt

Die Anlaufstelle im Alten Schloss in Erlbach bleibt bis Ende Juni geschlossen. Die Stadtverwaltung Markneukirchen nennt die Gründe dafür.

Wer in der Tourist-Information in Erlbach eine Auskunft möchte oder etwas erwerben will, steht wochenlang vor geschlossener Tür. Die Anlaufstelle im Alten Schloss des Familienurlaubsortes bleibt bis 22. Juni zu. Es fehlen Leute - die personelle Decke sei dünn, begründet Saskia Persigehl, Hauptamtsleiterin im Markneukirchener Rathaus, die lange...