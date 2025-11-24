Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gina Maria Jacob (rechts) und Birgit Scholz sind froh, dass es endlich losgeht.
Gina Maria Jacob (rechts) und Birgit Scholz sind froh, dass es endlich losgeht. Bild: Eckhard Sommer
Winterliche Stimmung draußen und auch in der Adventsscheune.
Winterliche Stimmung draußen und auch in der Adventsscheune. Bild: Eckhard Sommer
Minizüge aus Zirbenholz. Die Wagenreihung kann nach den Buchstaben des eigenen Namens vorgenommen werden.
Minizüge aus Zirbenholz. Die Wagenreihung kann nach den Buchstaben des eigenen Namens vorgenommen werden. Bild: Eckhard Sommer
Ein Magnet für Kinder: die Modelleisenbahn.
Ein Magnet für Kinder: die Modelleisenbahn. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Was die Weihnachtswelt in Wohlhausen in diesem Jahr bietet
Von Eckhard Sommer
Vom 24. November bis zum 23. Dezember ist Wald Jacobs Weihnachtswelt in Wohlhausen geöffnet. Geboten wird den Besuchern ein umfangreiches Programm. Es gibt eine Vielzahl an weihnachtlichen Artikeln.

Ab Montag wird in Wohlhausen Feststimmung entfacht: Wald Jacobs Weihnachtswelt öffnet und kann sich ohne Übertreibung für vier Wochen „der größte Weihnachtsmarkt im Oberen Vogtland“ nennen.
