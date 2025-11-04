Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ausgewippt: Die Federspiel-Elemente auf dem Spielplatz in Eubabrunn sind sämtlich gesperrt.
Ausgewippt: Die Federspiel-Elemente auf dem Spielplatz in Eubabrunn sind sämtlich gesperrt. Bild: Ronny Hager
Ausgewippt: Die Federspiel-Elemente auf dem Spielplatz in Eubabrunn sind sämtlich gesperrt.
Ausgewippt: Die Federspiel-Elemente auf dem Spielplatz in Eubabrunn sind sämtlich gesperrt. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Was ist da los? Alle Wipptiere auf Spielplatz im Vogtland gesperrt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feder-Elemente auf dem beliebten Areal nahe Sportplatz und Freilichtmuseum sind nicht mehr nutzbar. Der Ortsvorsteher kennt den Grund.

Zugeklebt, mit dem Wort „Gesperrt“ und einem roten Warnkreis versehen: Sämtliche Feder-Wipptiere auf dem Spielplatz in Eubabrunn sind nicht mehr nutzbar. Was ist da los auf dem Gelände zwischen Sportplatz und Vogtländischem Freilichtmuseum? Ein Anruf bei Erlbachs Ortsvorsteher André Worbs (Freie Wähler) bringt Aufklärung. Wie er auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.10.2025
4 min.
Endlich ein Kuchen für die größte Kirwe des Vogtlands: Diese jungen Frauen tischen erstmals „Kirwe-Kuhng“ auf
Julia Behrendt (links) und Marie Schuster haben Erlbachs neuen Kirwe-Kuchen ausgetüftelt. Mit Katrin Hoyer (rechts) von der Touristinfo teilen sie die Vorfreude auf das große Fest.
Zur größten Kirmes des Vogtlandes wird ab Freitag ein besonderer Gaumenschmaus aufgetischt. Was genau drinsteckt, erfährt nur, wer auf dem Fest kostet. Das empfiehlt sich noch aus einem anderen Grund.
Ronny Hager
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
15.10.2025
4 min.
Kult-Volksfest steigt ab Freitag im Vogtland: Das ist los zur Erlbacher Kirwe
Schausteller Mario Walz und sein Team bauten am Dienstagmorgen die Walzerfahrt für die 315. Erlbacher Kirwe auf.
Was gibt es diesmal Neues? Wie ist es mit der Anreise und dem Parken? Und was wird mit der Kirwe-Wette gegen Grünbach? Die „Freie Presse“ gibt Antworten auf diese Fragen.
Ronny Hager
Mehr Artikel