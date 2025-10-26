Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Heinz Kuttin, Skisprung-Bundestrainer der Frauen, nahm ebenfalls am Dartsturnier teil.
Heinz Kuttin, Skisprung-Bundestrainer der Frauen, nahm ebenfalls am Dartsturnier teil. Bild: Florian Müller/Weltcup Klingenthal
Oberes Vogtland
Wenn an der Vogtland-Arena Pfeile fliegen: Lokale Helden treten bei Dartsturnier gegen Skisprung-Promis an
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Sommer-Grand-Prix an der Schanze in Klingenthal haben die Veranstalter ein neues Format getestet: Fans konnten im Darts gegen prominente Gäste aus der Skisprungszene antreten. Wie die Idee ankam und wer am Ende ganz vorn landete.

Langsam wird Emely Torazza die Sache selbst unheimlich. Mit traumwandlerischer Sicherheit landet ein Darts-Pfeil nach dem anderen in der Mitte der Scheibe – oder auf dem Teil, der mit 20 Punkten besonders viel bringt. Die deutsche Skispringerin guckt die anderen Teilnehmer auf der Bühne fast ein wenig entschuldigend an – neben dem Springen...
