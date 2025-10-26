Wenn an der Vogtland-Arena Pfeile fliegen: Lokale Helden treten bei Dartsturnier gegen Skisprung-Promis an

Oberes Vogtland
Beim Sommer-Grand-Prix an der Schanze in Klingenthal haben die Veranstalter ein neues Format getestet: Fans konnten im Darts gegen prominente Gäste aus der Skisprungszene antreten. Wie die Idee ankam und wer am Ende ganz vorn landete.
Langsam wird Emely Torazza die Sache selbst unheimlich. Mit traumwandlerischer Sicherheit landet ein Darts-Pfeil nach dem anderen in der Mitte der Scheibe – oder auf dem Teil, der mit 20 Punkten besonders viel bringt. Die deutsche Skispringerin guckt die anderen Teilnehmer auf der Bühne fast ein wenig entschuldigend an – neben dem Springen...
