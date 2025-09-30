Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem neuen Dach des Parkhauses in Bad Elster wird in diesen Tagen eine Photovoltaikanlage installiert. Staatsbäder-Technikchef Sven Bohmeier freut‘s.
Auf dem neuen Dach des Parkhauses in Bad Elster wird in diesen Tagen eine Photovoltaikanlage installiert. Staatsbäder-Technikchef Sven Bohmeier freut‘s. Bild: Christian Schubert
Auf dem neuen Dach des Parkhauses in Bad Elster wird in diesen Tagen eine Photovoltaikanlage installiert. Staatsbäder-Technikchef Sven Bohmeier freut‘s.
Auf dem neuen Dach des Parkhauses in Bad Elster wird in diesen Tagen eine Photovoltaikanlage installiert. Staatsbäder-Technikchef Sven Bohmeier freut‘s. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Wie die Energiefresser der Sächsischen Staatsbäder in Bad Elster und Bad Brambach gezähmt werden
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Thermen der Sächsischen Staatsbäder im Oberen Vogtland sind Energie-Großverbraucher. Doch wo lässt sich etwas einsparen, ohne dass das Wasser kalt bleibt? Welche Stellschrauben der Betreiber dreht.

Wer in Bad Elster und Bad Brambach die Thermen der Sächsischen Staatsbäder ansteuert, der sucht in der kalten Jahreszeit vor allem eines: Wärme. Ob im Wasser von Soletherme oder Albert-Bad oder in den Saunen - kuschlig und behaglich warm soll es sein. An der Temperatur zu drehen, um Energie und damit Kosten zu sparen, war und ist für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
2 min.
Millionster Besucher in der Soletherme Bad Elster begrüßt
Christin und Yannic knackten die Millionen-Marke. Christina Greipel (li.), Jens Böhmer und Katja Müller (re.) vom Staatsbäder-Team überraschten sie.
Ein junger Mann aus dem Erzgebirge knackte am Mittwoch die besondere Marke - wenige Tage nach dem Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen der Therme.
Tino Beyer
12.09.2025
4 min.
Bäderehe: Wie laufen die Gespräche zwischen Bad Elster und Bad Brambach?
Das Rathaus Bad Elster am Kirchplatz.
Eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmern aus beiden Orten hat zweimal getagt. Doch aus einer Information darüber im Stadtrat von Bad Elster entspann sich einmal mehr eine Diskussion über Grundsätzliches.
Tino Beyer
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel