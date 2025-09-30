Wie die Energiefresser der Sächsischen Staatsbäder in Bad Elster und Bad Brambach gezähmt werden

Die Thermen der Sächsischen Staatsbäder im Oberen Vogtland sind Energie-Großverbraucher. Doch wo lässt sich etwas einsparen, ohne dass das Wasser kalt bleibt? Welche Stellschrauben der Betreiber dreht.

Wer in Bad Elster und Bad Brambach die Thermen der Sächsischen Staatsbäder ansteuert, der sucht in der kalten Jahreszeit vor allem eines: Wärme. Ob im Wasser von Soletherme oder Albert-Bad oder in den Saunen - kuschlig und behaglich warm soll es sein. An der Temperatur zu drehen, um Energie und damit Kosten zu sparen, war und ist für den...