Wie eine Bäckerei im Vogtland die Nachtarbeit reduziert

Die nächtlichen Arbeitszeiten gelten in der Bäckerbranche als Hauptproblem, um neue Mitarbeiter zu finden. Wunderlichs Backstuben in Oelsnitz setzen diesem Thema jetzt etwas entgegen.

Fachkräftemangel, steigende Betriebskosten für Energie und Rohstoffe, starker Wettbewerb durch Discounter sowie unattraktive Arbeitszeiten: Diese Sorgen treiben viele Bäcker um, auch im Vogtland. Roman Wunderlich und sein Sohn Siegfried vom Oelsnitzer Unternehmen Wunderlichs Backstuben haben sich dazu viele Gedanken gemacht. Sie wollen dieser...