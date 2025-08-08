Wie eine Konditorin aus dem Vogtland Schulanfänger glücklich macht

Michaela Trommer von der Konditorei-Bäckerei Kunz in Hammerbrücke hat in diesen Tagen besonders viel zu tun. Wie die Tortenmacherin Jungen und Mädchen mit ihren süßen Kreationen verzückt.

20 Schulanfangstorten fertigt Michaela Trommer in ihrem Geschäft in Hammerbrücke dieses Jahr. Unterstützt wird sie dabei von Konditorin Doreen Betschl. Allein 16 dieser Torten werden die Form einer Zuckertüte haben. Torten in Form eines Schulranzens gesellen sich dazu. Umgesetzt wird von den Konditorinnen grundsätzlich, was immer den Kunden...