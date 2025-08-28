Wie sich in Oelsnitz ein Bürgerwunsch erfüllt hat

Beim Stadtrundgang Ende April wurde der Ruf nach Sitzmöglichkeiten an Bushaltestelle und Rewe unweit des Heppeplatzes laut. Ein Trio sorgte dafür, dass hier nun zwei massive Holzbänke stehen.

Nicht lange fackeln, sondern anpacken in Oelsnitz: Als beim Stadtrundgang Ende April der Ruf nach Sitzbänken am Heppeplatz laut wurde, spitzte die gerade in ihr Amt gestartete Quartiersmanagerin Silke Böhm die Ohren. Vier Monate später ist der Bürgerwunsch, die kleine Grünfläche zwischen Rewe und Bushaltestelle Bahnhofstraße mit Sitzbänken... Nicht lange fackeln, sondern anpacken in Oelsnitz: Als beim Stadtrundgang Ende April der Ruf nach Sitzbänken am Heppeplatz laut wurde, spitzte die gerade in ihr Amt gestartete Quartiersmanagerin Silke Böhm die Ohren. Vier Monate später ist der Bürgerwunsch, die kleine Grünfläche zwischen Rewe und Bushaltestelle Bahnhofstraße mit Sitzbänken...