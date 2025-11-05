Wieder dabei: Wechsel im Gemeinderat Bösenbrunn

Oberes Vogtland
Patrick Neumerkel aus Schönbrunn rückt in das Gremium nach. Für ihn ist die Kommunalpolitik kein Neuland.
Patrick Neumerkel ist in den Gemeinderat Bösenbrunn nachgerückt. Der Schönbrunner Ortswehrleiter wurde zur Ratssitzung in Bobenneukirchen per einstimmigem Beschluss aufgenommen und anschließend von Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) vereidigt. Neumerkel vertritt die Action Bürger Schönbrunn, mit drei...
