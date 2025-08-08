Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Kreisstraße von Unterhermsgrün nach Ebersbach haben Unbekannte Blaue Säcke abgeladen.
An der Kreisstraße von Unterhermsgrün nach Ebersbach haben Unbekannte Blaue Säcke abgeladen. Bild: Privat
An der Kreisstraße von Unterhermsgrün nach Ebersbach haben Unbekannte Blaue Säcke abgeladen.
An der Kreisstraße von Unterhermsgrün nach Ebersbach haben Unbekannte Blaue Säcke abgeladen. Bild: Privat
Oberes Vogtland
Wilde Müllkippe regt Vogtländer auf
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Kreisstraße von Unterhermsgrün nach Ebersbach haben Unbekannte Blaue Säcke abgekippt. Wohin kann sich wenden, wer solchen Frevel entdeckt?

Vogtländer mit Freude an Natur und Umwelt sind sauer: Unbekannte haben zwischen Unterhermsgrün und Ebersbach Blaue Säcke abgekippt, direkt an der Kreisstraße 7840. Die wilde Müllkippe ist dem Vogtlandkreis bekannt. Eine Meldung ging am 28. Juli ein, sagte eine Sprecherin zu „Freie Presse“. „Die Beräumung der Abfälle wurde bereits in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
16.06.2025
2 min.
Entdeckung auf Gassi-Runde mit dem Hund regt Werdauer auf
Teppichreste, Kabelsalat, blaue Säcke: Unbekannte haben sich im Steinpöhlwald ihres Mülls entledigt.
Unbekannte haben am Wegesrand im Steinpöhlwald in Werdau jede Menge Müll hinterlassen, der wahrscheinlich von einer Haussanierung stammt.
Annegret Riedel
12.05.2025
1 min.
Prüfer müssen ran: Was wird aus dieser Straßenbrücke im Vogtland?
Die Brücke über die Weiße Elster zwischen der B 92 und Dreihöf wird bis Herbst untersucht.
Die Brücke über die Weiße Elster zwischen B 92 und Dreihöf wird nach einer schlechten Note beim Brücken-Tüv bis Herbst durch eine Firma untersucht.
Ronny Hager
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel