Winterräder gestohlen

Adorf.

Einbruch in Adorf: Unbekannte drangen gewaltsam in eine Garage am Arnsgrüner Weg ein. Daraus entwendeten die Täter vier Winterräder samt Alufelgen sowie einen schwarzen Kanister mit etwa 20 Liter Benzin im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Der genaue Tatzeitraum konnte bislang noch nicht eingegrenzt werden, so die Polizei. (tb)