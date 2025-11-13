Wird Oelsnitz jetzt eine fahrradfreundliche Stadt?

Der Oelsnitzer Stadtrat hat nach jahrelanger Vorarbeit ein Radverkehrskonzept beschlossen. Das Papier gibt viele Tipps und Empfehlungen. Eine Frage beantwortet es jedoch nicht.

In den nächsten Jahren sollen die Bedingungen für Radfahrer in Oelsnitz verbessert werden. Das ist das Ziel eines Radverkehrskonzeptes, das der Oelsnitzer Stadtrat am Mittwoch beschlossen hat. Erstellt hat das Konzept die Leipziger Planungsfirma Stadt-Labor. Planer Tim Tröger beschrieb im Ist-Zustand den Autoverkehr als dominierend in der...