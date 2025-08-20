Wo einst Sigmund Jähn aß: Endet die 340-jährige Geschichte des Gasthofs „Frischhütte“ im Vogtland?

Gastwirt Hans-Jochen Grieger geht zum Jahresende in den Ruhestand. Für seinen Gasthof „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz sucht er einen Pächter. Das Haus hat eine 340-jährige Geschichte.

Dieses Haus hat Tradition. „1682 wurde unsere Gaststätte erstmals urkundlich erwähnt - damals noch als Gasthof Rautenkranz“, sagt Hans-Jochen Grieger. Zum Jahresende wird sich der Gastwirt zur Ruhe setzen. Die Frage, ob dann auch die „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz geschlossen wird, ist offen. Grieger sucht einen Pächter für...