Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hans-Jochen Grieger ist Wirt mit Leib und Seele - seit 46 Jahren. Nun geht er in Ruhestand und sucht einen Pächter für Pension, Gasthof und Bowlingbahn.
Hans-Jochen Grieger ist Wirt mit Leib und Seele - seit 46 Jahren. Nun geht er in Ruhestand und sucht einen Pächter für Pension, Gasthof und Bowlingbahn. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Hans-Jochen Grieger ist Wirt mit Leib und Seele - seit 46 Jahren. Nun geht er in Ruhestand und sucht einen Pächter für Pension, Gasthof und Bowlingbahn.
Hans-Jochen Grieger ist Wirt mit Leib und Seele - seit 46 Jahren. Nun geht er in Ruhestand und sucht einen Pächter für Pension, Gasthof und Bowlingbahn. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Wo einst Sigmund Jähn aß: Endet die 340-jährige Geschichte des Gasthofs „Frischhütte“ im Vogtland?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gastwirt Hans-Jochen Grieger geht zum Jahresende in den Ruhestand. Für seinen Gasthof „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz sucht er einen Pächter. Das Haus hat eine 340-jährige Geschichte.

Dieses Haus hat Tradition. „1682 wurde unsere Gaststätte erstmals urkundlich erwähnt - damals noch als Gasthof Rautenkranz“, sagt Hans-Jochen Grieger. Zum Jahresende wird sich der Gastwirt zur Ruhe setzen. Die Frage, ob dann auch die „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz geschlossen wird, ist offen. Grieger sucht einen Pächter für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
25.05.2025
4 min.
Sandra Heymann und der Kosmonaut: Eine Vogtländerin und ihre besondere Beziehung zu Sigmund Jähn
Sandra Heymann in der Deutschen Raumfahrtausstellung mit dem Baum-Buch von Sigmund Jähn. Hier hat er Geschenke vermerkt.
Am Montag wird für die Erweiterung der Deutschen Raumfahrtausstellung Richtfest gefeiert. Damit rückt auch deren Geschichte ins Rampenlicht, die untrennbar mit Sigmund Jähn verbunden ist. Eine Frau berichtet von ihrer besonderen Verbindung zum ersten Deutschen im All.
Daniela Hommel-Kreißl
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
23.07.2025
4 min.
Ignoriert Raumfahrtministerin Dorothee Bär die Verdienste von Kosmonaut Sigmund Jähn aus dem Vogtland?
Raumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) lebt im Nachbarlandkreis und kennt die Verdienste des vogtländischen Kosmonauten Sigmund Jähn nicht?
Dorothee Bär als Dorothee Ahnungslos? Bei einer Debatte im Bundestag säte die aus Franken stammende Raumfahrtministerin Zweifel an ihren Kenntnissen über den ersten Deutschen im All. Kommt sie jetzt ins Vogtland?
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel