Kevin Seidel (rechts) und Sören Strauß, Vertriebsleiter bei der Auto Müller GmbH, oberhalb des Show-Rooms bei Mercedes Benz in Oberlosa. Hier findet das Gala-Dinner statt.
Bild: Christian Schubert
Kevin Seidel (rechts) und Sören Strauß, Vertriebsleiter bei der Auto Müller GmbH, oberhalb des Show-Rooms bei Mercedes Benz in Oberlosa. Hier findet das Gala-Dinner statt.
Kevin Seidel (rechts) und Sören Strauß, Vertriebsleiter bei der Auto Müller GmbH, oberhalb des Show-Rooms bei Mercedes Benz in Oberlosa. Hier findet das Gala-Dinner statt. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Wollen alles hineinpacken, was wir können“: Koch aus dem Vogtland serviert Luxus-Dinner in Autohaus
Von Christian Schubert
Gastronom Kevin Seidel vom Oelsnitzer Restaurant Lokalfilet organisiert im Mercedes-Autohaus in Oberlosa einen besonderen Gala-Abend. Was Seidel genau vorhat.

Nervös und aufgeregt im positiven Sinne, so blickt Gastronom Kevin Seidel aus Oelsnitz auf ein großes Vorhaben. Er organisiert einen Gala-Dinner-Abend, den es im Vogtland wohl bisher so noch nicht gegeben hat. Dafür macht er einen besonderen Schritt in der hiesigen Gastronomie.
