„Wollen alles hineinpacken, was wir können“: Koch aus dem Vogtland serviert Luxus-Dinner in Autohaus

Gastronom Kevin Seidel vom Oelsnitzer Restaurant Lokalfilet organisiert im Mercedes-Autohaus in Oberlosa einen besonderen Gala-Abend. Was Seidel genau vorhat.

Nervös und aufgeregt im positiven Sinne, so blickt Gastronom Kevin Seidel aus Oelsnitz auf ein großes Vorhaben. Er organisiert einen Gala-Dinner-Abend, den es im Vogtland wohl bisher so noch nicht gegeben hat. Dafür macht er einen besonderen Schritt in der hiesigen Gastronomie.