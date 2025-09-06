Wucherndes Unkraut kontra Hochwasserschutz: Oelsnitzer Stadtrat kritisiert Freistaat-Behörde

Oberes Vogtland
Der vor zehn Jahren angelegte Entlastungsarm der Weiße Elster in Oelsnitz ist durch Sedimente und Bewuchs zugesetzt. Stadtrat Björn Fläschendräger kritisiert diesen Zustand seit langem. Was sagt die Landestalsperrenverwaltung?
Immer wenn Björn Fläschendräger seine Schritte in Richtung Rodelhügel in der Oelsnitzer Elsteraue lenkt, bekommt er Puls. Denn der Entlastungsarm der Weißen Elster, vor zehn Jahren hier aus Gründen des Hochwasserschutzes angelegt, erfülle seinen Zweck schon länger nicht mehr, sagt der Oelsnitzer Vizebürgermeister und Chef der...
