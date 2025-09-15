Zeugensuche: Einbrecher durchsuchen Schulgebäude im Vogtland

In Schöneck dringen Diebe in eine Schule ein und richten Schaden an. Die Polizei setzt auf Zeugen: Wer hat etwas gesehen?
Zwischen Sonntag und Montagmorgen sind unbekannte Täter in eine Schule an der Neuen Schulstraße im vogtländischen Schöneck eingebrochen. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht. Fündig wurden die Diebe zwar nur bei einem kleinen Bargeldbetrag – die Summe liegt im zweistelligen Bereich –, der angerichtete Schaden wiegt aber deutlich schwerer: Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zwischen Sonntagvormittag (10.15 Uhr) und Montagmorgen (6 Uhr) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatorts gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter Ruf 03741 140 entgegen. (nütz)