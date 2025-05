Ziel erreicht: Die drei Oelsnitzer Motorrad-Abenteurer sind in Asien eingetroffen

Vor einer Woche starteten Tino Meinel, Bernard Bauer und Stefan Weber in ihrer Heimatstadt. Nun sind sie in Istanbul angekommen und haben das asiatische Ufer des Bosporus betreten.

Sieben Tage, nachdem die drei Oelsnitzer Motorrad-Enthusiasten Tino Meinel, Bernard Bauer und Stefan Weber in ihrer Heimatstadt zum Abenteuertrip nach Asien gestartet sind, haben sie am Donnerstag ihr Ziel erreicht und ihren Fuß auf den Nachbarkontinent Asien gesetzt. In Istanbul überquerten sie auf einer Brücke den Bosporus und damit die...