Zum Frühlingsanfang bebt im Vogtland die Erde

Im tschechischen Luby haben Seismologen das Epizentrum des Schwarmbebens festgestellt. Es ist stärker als das Beben Anfang März. Im oberen Vogtland war es deutlich zu spüren.

„Im Vogtland ist ein neuer Erdbebenschwarm aktiv“, vermeldet Jens Skapski vom Portal „Erdbebennews: Erdbeben in Deutschland“. Nachdem es bereits am 7. März ein Erdbebenschwarm um die Region Luby gegeben hatte, folgte nun ein zweiter, der den ersten in seiner Intensität weit überragt.