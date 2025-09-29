Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Carina Wünsche und Sohn Nils nutzten zur Einweihung des Spielplatzes an der Waldklause in Pabstleithen das neue Areal mit Rutsche, Kletterelementen und zwei Schaukeln. Bild: Christian Schubert
Carina Wünsche und Sohn Nils nutzten zur Einweihung des Spielplatzes an der Waldklause in Pabstleithen das neue Areal mit Rutsche, Kletterelementen und zwei Schaukeln. Bild: Christian Schubert
Carina Wünsche und Sohn Nils nutzten zur Einweihung des Spielplatzes an der Waldklause in Pabstleithen das neue Areal mit Rutsche, Kletterelementen und zwei Schaukeln.
Carina Wünsche und Sohn Nils nutzten zur Einweihung des Spielplatzes an der Waldklause in Pabstleithen das neue Areal mit Rutsche, Kletterelementen und zwei Schaukeln. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Zusammen angepackt: Zwei Dörfer im Vogtland weihen neue Spielplätze ein
Von Christian Schubert, Eckhard Sommer
Pabstleithen und Hundsgrün hatten am Wochenende Grund zum Feiern: Neue Spielplätze wurden in Betrieb genommen. Weil die Gemeinde keine Zuschüsse dafür erhalten hat, krempelten die Einwohner auch selbst die Ärmel hoch.

Große Freude in Hundsgrün und Pabstleithen in der Gemeinde Eichigt: Hier wurden am Wochenende neue Spielplätze eingeweiht. 50.000 Euro hat die Gemeinde dafür locker gemacht, nachdem sie zuvor bei Förderanträgen nicht zum Zuge gekommen war.
