Zusammen angepackt: Zwei Dörfer im Vogtland weihen neue Spielplätze ein

Oberes Vogtland
Pabstleithen und Hundsgrün hatten am Wochenende Grund zum Feiern: Neue Spielplätze wurden in Betrieb genommen. Weil die Gemeinde keine Zuschüsse dafür erhalten hat, krempelten die Einwohner auch selbst die Ärmel hoch.
Große Freude in Hundsgrün und Pabstleithen in der Gemeinde Eichigt: Hier wurden am Wochenende neue Spielplätze eingeweiht. 50.000 Euro hat die Gemeinde dafür locker gemacht, nachdem sie zuvor bei Förderanträgen nicht zum Zuge gekommen war.
