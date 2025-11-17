15-Jährige und 50-jähriger Mann verletzt bei Auffahrunfall in Syrau

Plauen
Der Unfall passierte an einer Baustellenampel. Der Schaden fiel vergleichsweise hoch aus.
Bei einem Auffahrunfall in Syrau sind am Sonntag, 16. November, zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei hat über den Unfall, der in dem Rosenbacher Ortsteil passierte, informiert. Wie die Polizei dazu berichtete, fuhr ein 84-jähriger Mann gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Plauen, als er an einer Baustellenampel auf einen...
