400.000 Euro für neuen Asphalt auf wenig genutzter Straße im Vogtland? Bürgervertreter sind skeptisch

Die „Waldautobahn“ bei Zobes soll in Ordnung gebracht werden. Doch bei der Höhe der Sanierungskosten für 550 Meter Straße mussten die Räte schlucken.

Eigentlich wollte die Gemeinde Neuensalz nächstes Jahr einen weiteren Straßenabschnitt in Zobes sanieren. Doch danach sieht es nach der jüngsten Gemeinderatssitzung vorerst nicht mehr aus. Geplant ist neuer Asphalt auf einer Länge von etwa 450 Metern auf der Schönauer Straße zwischen dem Windrad und dem Abzweig nach Schönau, der durch den...